El oficial Joe Esteves estaba estacionado en una de las autopistas a las afueras de Los Ángeles en enero de 1966 cuando observa un misterioso carro negro pasar a toda velocidad. El vehículo iba veloz en la vía. Esteves enseguida encendió la patrulla para tratar de alcanzarlo.

Aquel automóvil sin placas iba a toda velocidad y no se distinguía alguien al volante por los vidrios cubiertos con papel ahumado. “Vehículo negro a toda velocidad por la Interestatal 72”, decía Esteves a la central policial.

Por más que aceleró el carro le sacó varios metros huyendo en el cruce de un tren. Esteves hizo el reporte, mientras que todas las patrullas de camino estaban pendientes. Un miércoles de 1966 pasó el misterioso carro a toda velocidad por otra vía a las afueras de Los Ángeles.

Mientras que los oficiales Edward Shines y Anthony Castaño estaban al frente tratando de alcanzarlo. “Lleva los vidrios abajo”, decía Shines mientras daba la novedad por radio… pero llegando al cruce de tren no pudo frenar… chocando contra uno de los vagones.

La central perdió comunicación con los oficiales, mientras que el carro negro continuaba acechando las carreteras interestatales. “Lo último que se supo era que iba a alta velocidad y ocasionó dos accidentes más”; decían otros oficiales.

La policía buscaba detalles de los carros color negro con similares características que había en la ciudad. “Solo hay 66 carros similares en la ciudad, de color negro, todos tienen placas, buscamos el que no tiene placas”; decía el comisario Ralph Hernández a los periodistas que buscaban información.

El carro negro

Phoenix Simon ve pasar el carro por la vía Interestatal y encendió la patrulla, esta vez se detuvo con los vidrios arriba. El oficial respiraba fuertemente mientras se acercaba al carro pero el sonar de los cauchos hizo que se apartara ya que venía contra él.

Simon intentó disparar el arma pero esta se engatilló. Corrió a la patrulla para avisar a la central del misterioso carro. “Atención por poco me atropella el conductor del carro que estamos buscando”.

6 de junio del 66

Esteves ve el carro pasar y estaba junto a dos oficiales más en distintas patrullas siguieron al misterioso carro. El cual aquel 6 de junio que parecía ir más rápido de lo normal… pero al llegar a la estación del tren el automóvil negro chocó contra la locomotora.

Los oficiales lograron frenar a tiempo, pero destacaron que las llamas en el lugar no fueron normales… Días después se supo que el carro no estaba registrado en ninguna venta… el motor no tenía serial…

