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El creador de videojuegos Vince Zampella perdió la vida en un accidente de tránsito el pasado domingo 21 de diciembre. El creador de “Call of Duty” se estrelló contra una montaña saliendo de un túnel.

Este venía en un vehículo color rojo a toda velocidad y al parecer perdió el control del mismo para estrellarse contra la montaña. El vehículo quedó hecho pedazos en una carretera de Los Ángeles.

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Falleció Vince Zampella

Zampella se encontraba en compañía de algunos amigos que estaban grabando el momento que saliera del túnel. Pero la rapidez que circulaba hizo que chocara contra la montaña rocosa, perdiendo la vida de manera inmediata.

Vince tenía 55 años era uno de los creadores de videojuegos más conocidos. La compañía de videojuegos Electronic Arts anunció el fallecimiento de Zampella el domingo. Las autoridades de Los Ángeles se encuentran en investigaciones para dar con las causas del accidente.

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