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El momento que dejó a Willians Astudillo y a Ricardo Sánchez expulsados se hizo viral la noche del lunes en el juego entre Magallanes y Cardenales. La “Tortuga” como se le conoce a Astudillo quedó atrapado entre primera y segunda.

Mientras este buscaba quedar a salvo quedó en la línea del lanzador Ricardo Sánchez quien lo puso out. Fue cuando vino el reclamo por parte del jugador del Cardenales a Sánchez por empujarlo.

Lo que hizo que ambas bancas se vaciaran formándose una reyerta en la zona central del diamante. En redes sociales ambos fueron cuestionados, ya que consideran que Sánchez no debió empujarlo.

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El momento que dejó a Willians Astudillo y a Ricardo Sánchez expulsados

Ambos quedaron expulsados del encuentro, que al final lo dominó Magallanes 3×2 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Hasta ahora es uno de los videos virales en redes sociales desde la noche del lunes.

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El Round Robin 2026 hoy tendrá dos encuentros, Magallanes se medirá a Bravos de Margarita en el estadio Guatamare en Porlamar. Mientras que Cardenales visita el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

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