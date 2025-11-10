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El mural más grande de Santa Carmen Rendiles fue inaugurado en el estado Miranda. La obra se enceuntra en el municipio Carrizal en esa entidad, en honor a la primera santa venezolana.

Dicho mural de arte cinético se encuentra en la comunidad de Las Américas, en un grupo de viviendas se proyecta el rostro de la Madre Carmen. Dicha obra hasta ahora es considerada la más grandes que se ha hecho para Rendiles.

La Madre Carmen fue fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, tuvo mucha presencia en el municipio Carrizal como en el estado Miranda. Donde fue la encargada de propagar la fe y lo que es la ayuda comunitaria.

Mural más grande de Santa Carmen Rendiles inaugurado en el estado Miranda

Es por ello que los artistas locales buscaron resaltar su obra en el municipio y en esa entidad. Cerca del mural está la capilla de El Bosquecito donde Rendiles estuvo siempre formando parte de la comunidad.

En dicho municipio de Carrizal se dio a conocer otro mural hecho por artistas locales, específicamente en el casco central. En esa obra se muestra lo que es la flora y fauna del municipio.

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