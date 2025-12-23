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El nombre de Bejuma, ¿de dónde proviene?

Bejuma está ubicado en los llamados Valles altos del estado Carabobo, también se conoce como el "jardín" de nuestra entidad.

By Danny Valdiviezo
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El nombre de Bejuma
Foto: Plaza Bolívar de Bejuma, tomada de la revista Casa País.

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Danny Valdiviezo
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El nombre Bejuma proviene de un vocablo indígena que significa «Aldea al lado de agua dulce», un término que hace referencia a su ubicación geográfica. Y aunque fue fundado como San José de Canoabo, el nombre indígena siguió para identificar a esta localidad en el estado Carabobo.

Este lugar ubicado al occidente de nuestra entidad, es conocido como el “jardín de Carabobo”. le rodean otros municipios como Montalbán y Miranda.

El nombre de Bejuma, y su origen

Lengua Indígena: Es una palabra de origen indígena.

Significado: Se traduce como «Aldea al lado de agua dulce» o «Pueblo junto al agua».

Contexto Histórico:

Fundación: El lugar fue fundado el 19 de marzo de 1711 por el padre Andrés Páez Vargas con el nombre de San José de Canoabo.

Aparición del Nombre: El nombre «Bejuma» aparece documentado por primera vez en un reporte de guerra en 1741, refiriéndose al caserío que crecía en la zona.

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