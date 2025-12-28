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El nombre de Mariara en Carabobo, ¿cuál es su origen?

By Danny Valdiviezo
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El nombre de Mariara

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Danny Valdiviezo
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El nombre Mariara proviene del lenguaje indígena Caribe o Arawak, y significa «Colonia de Garzas» o «Lugar de Garzas», de la unión de «Mari» (aves del lago/garzas) y «Ara». (Sitio de, lugar de).

Este topónimo refleja la abundancia de garzas en los valles cercanos al Lago de Valencia, un entorno precolombino que originó el nombre de esta ciudad en Carabobo. Venezuela, capital del municipio Diego Ibarra.

El nombre de Mariara en Carabobo, desglose del Origen:

Mari (o Marí): Se refiere a las garzas o aves voladoras de la laguna.

Ara (o Ari/Re/Ri): Significa «lugar de», «sitio de», «colonia de» o «aldea».

Así, Mariara era el nombre que los indígenas le daban a este sitio por ser un hogar de garzas.

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