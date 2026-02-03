Compartir

Magallanes en la Serie de Las Américas tiene el nuevo reto, la segunda edición de este torneo beisbolero arranca el 5 hasta el 13 de febrero. El mismo se va a efectuar en Caracas en el estadio Monumental y en el estadio García Carneiro en La Guaira.

Los países rivales de los campeones de Venezuela serán Argentina, como Panamá, Curazao, Cuba, Colombia y Nicaragua. El calendario está ya definido, se espera por el listado de refuerzos de los nuevos monarcas de la LVBP.

El 5 de febrero en el estadio Monumental Simón Bolívar se medirán los equipos de Curazao y Argentina a la 1:30 de la tarde. Luego a las 4:30 de la tarde jugarán Colombia y Nicaragua en La Guaira.

Magallanes en la Serie de Las Américas

Magallanes de Venezuela, se medirá a las 7:30 de la noche ante el equipo de Argentina en el estadio Monumental. Este sábado seguirá la acción en ambos estadios, el plato fuerte de ese día será Venezuela contra Cuba.

NO DEJES DE LEER AHORA: Yadier Molina hizo el milagro con Magallanes

Se espera un gran espectáculo de beisbol con siete equipos en esta edición de la Serie de Las Américas. Los seguidores del beisbol se darán un banquete desde tempranas horas de la mañana.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas