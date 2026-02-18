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El Operativo Carnaval 2026 se va a mantener desplegado en Carabobo y en el país hasta finales de esta semana. Hasta el domingo 22 de febrero. Así lo dio a conocer el personal de Invialca a través de sus redes sociales.

“Aunque el asueto termine este martes, el dispositivo Carnavales Seguros 2026 se mantendrá desplegado hasta finales de esta semana, e Invialca. Como parte de nuestro compromiso, seguiremos activos y atentos las 24 horas del día los 365 días del año”, dijeron.

El Operativo Carnaval 2026 se mantendrá desplegado hasta esta fecha

Ya desde ayer estaba activo el retorno de los temporadistas el cual seguirá el día de hoy. El personal de Invialca junto a otros organismos seguirán desplegados, desde la prevención y supervisando cada kilómetro de vías de nuestra entidad.

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Una vez más hacemos el llamado a las personas a cumplir con los límites de velocidad establecidos por el INTT.

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