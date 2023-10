Compartir

La limpieza y la salud mental junto al orden juegan un papel importante en tu vida. Muchas personas piensan que el desorden está ligado a una persona que es floja, que no tiene ganas de hacer nada. O que no le interesa el orden porque tiene otro tipo de ocupaciones que no son el orden y la limpieza, pero la verdad es otra.

La psicología es muy clara cuando explica que la limpieza, el orden y la armonía de los espacios en los que nos desenvolvemos es muy importante; con el ordenamiento mental y esto está basado en estudios realizados.

Según estudios que se han realizado el orden y limpieza circundante tiene que ver directamente con el estado de ánimo que la persona tiene. Y aunque no es determinante puede llevarnos a determinar el estado de ánimo en cierto momento de la persona.

Y no solamente el orden y la limpieza sino también las cosas con las cuales llenamos nuestras casas. Además de oficinas o áreas de trabajo hablan mucho de nosotros mismos como veremos a continuación.

La limpieza y la salud mental

Las personas que realizan los trabajos en espacios ordenados y limpios tienden a ser más productivos que aquellos trabajadores que se desenvuelven en espacios desordenados. Ya que en un espacio ordenado la concentración es más fácil.

Las amas de casa que permanecen mucho tiempo en la cocina lo más recomendable es que ordenen la cocina durante la labor de cocinar. O más tardar al terminar de cocinar es decir nunca irse a la cama con la cocina sucio o desordenada.

En las oficinas es recomendable utilizar organizadores de tareas para separar las tareas ya realizadas de las pendientes y colocarlas en orden de ejecución. También se recomienda no llenar de cosas innecesarias nuestros espacios.

Las salas de nuestro hogar son donde recibimos las visitas por lo que deberá estar ordenado y limpio ya que será un espacio donde posiblemente. Y diariamente pasaremos mucho tiempo.

Ante una duda sobre este tema y si crees que necesitas ayuda debes acudir a un profesional psicólogo para que evalúe la situación y haga las respectivas recomendaciones.

