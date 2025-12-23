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El origen de comer las 12 uvas para despedir el año se sigue cumpliendo. Las familias compran las uvas para vivir ese momento, algunos lo hacen por suerte mientras otros por tradición. Todo esto antes de la llegada del año nuevo.

En Latinoamérica es común que faltando poco tiempo para que acabe el año se coman 12 uvas al son de las campanadas, pero ¿de dónde proviene esta tradición?. En nuestros hogares acostumbramos a comer 12 uvas y con cada campanada pedimos un deseo, es decir un deseo por cada mes del año que se aproxima.

Está costumbre se origina en España alrededor de los años 1893 cuando la cosecha de uvas fue abundante por lo que le atribuyeron a esas uvas un sentido de buena suerte. De allí comenzaron a venderlas en paquetes de 12 uvas llamando a estos paquetes, uvas de la buena suerte.

El origen de comer las 12 uvas para despedir el año

Luego se hizo costumbre reunirse en plazas principales de las ciudades para tomar champaña y comer 12 uvas y de todas plazas, la más famosa fue la Puerta del Sol de Madrid. Dónde el reloj de la iglesia dando las doce campanadas de la medianoche

Esto marcaba el momento de consumir cada uva, a partir de allí ese momento se fue expandiendo ese momento por todo el mundo. Además luego de las campanadas la comunidad compartía buenos deseos unos a otros.

Allí venían los abrazos a las personas más queridas, la familia, los hijos, luego los amigos y así se cumple la tradición de las uvas y de los abrazos. Precisamente es allí de donde nace nuestra costumbre de comer las doce uvas al son de las campanadas y darnos un abrazo con los buenos deseos para el año que comienza.

Sentido cabalístico

Aunque muchas personas le atribuyen un sentido cabalístico a esta y muchas otras costumbres, lo importante es el buen deseo entre amigos y familiares. La costumbre se sigue cumpliendo.

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