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El Papa León XIV instó al gobierno de Estados Unidos a buscar vías de diálogo y expresó su desacuerdo con el uso de la fuerza, las reiteradas amenazas e incluso la posibilidad de invasión contra Venezuela.

Al ser abordado por los periodistas en el avión de regreso de su viaje al Líbano, el Papa indicó que «siempre es mejor buscar vías de diálogo», aunque reafirmó que están «buscando maneras de calmar la situación por el bien de la gente, porque son ellos los que sufren la situación y no las autoridades».

Afirmó que «las voces que llegan de Estados Unidos cambian con frecuencia, así que tenemos que ver, pero parece que ha habido una conversación, y por otro lado, existe el peligro, la posibilidad de actividad, una operación, incluso de invadir el territorio. No sé más».

Papa León XIV sobre Venezuela

Es importante destacar que Estados Unidos ha mantenido un despliegue naval y aéreo en el Mar Caribe, cerca de Venezuela, desde septiembre, con el pretexto de combatir el narcotráfico. También ha vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro con el inexistente Cártel de los Soles, un grupo presuntamente involucrado en el narcotráfico, acción que ha sido rechazada por el Gobierno Bolivariano.

Mientras tanto, Washington ha informado de ataques a una veintena de supuestos barcos de narcotráfico y de la muerte de más de 80 tripulantes.

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