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El Pecos Kanvas valenciano cantó con Servando Primera, el video se hizo viral. Servando aprovechó de compartir con el artista urbano una canción del recordado Alí Primera, la canción No Basta Rezar.

El vocalista de Servando y Florentino aprovechó rápidamente mientras que el artista urbano conocido en Valencia y el centro del país estaba con la guitarra. Un momento muy emotivo ya que Pecos es uno de los admiradores de su padre.

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El Pecos Kanvas valenciano cantó con Servando Primera

El video se hizo viral y está en varios portales nacionales, Pecos Kanvas es uno de los artistas más apreciados de la ciudad. Siempre lo vemos con su guitarra por todo el centro de Valencia entonando varias canciones.

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Esta es una de las experiencias que el artista quería vivir, esperamos que la próxima vez que vengan Los Hermanos Primera lo inviten a la tarima del Forum de Valencia, sería una de las mejores experiencias.

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