El pedido del presidente Maduro a los gobernadores y alcaldes en el CFG

Maduro a los gobernadores y alcaldes en el CFG
Foto: Prensa Presidencial.

El pedido del presidente Nicolás Maduro a los gobernadores y alcaldes en el CFG (Consejo Federal de Gobierno) es trabajar con el plan de las 7T. El mandatario se reunió en Caracas con 24 gobernadores además de los 335 alcaldes.

Indicó Maduro que las siete transformaciones es una guía actual para los mandatarios regionales como municipales. Esto para los electos por el Gran Polo Patriótico como para los de la oposición democrática.

“Nosotros tenemos una guía de planificación que es Ley Orgánica Nacional, se trata del plan de las siete transformaciones. Es la guía para todos y todas, para los gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico, y para los que conforman las oposiciones democráticas”, dijo.

El presidente Maduro, el gobernador Lacava y los 14 alcaldes carabobeños presentes en el CFG.

Maduro a los gobernadores y alcaldes en el CFG

Resaltó Maduro que el propósito es impulsar los proyectos que salgan de las consultas nacionales. Y que se financien proyectos que se escojan en las comunidades, todos bajo el control de los consejos comunales como de las comunas.

Maduro había hecho énfasis en esta reunión con los gobernadores como con los alcaldes electos en el país. Recién se realizaron los comicios de mandatarios municipales en el país donde fueron electos estas autoridades.

“Con la instalación de este Consejo Federal de Gobierno los gobernadores, alcaldes y alcaldesas apoyarán firmemente al poder popular en la ejecución de sus proyectos. Con asesoría profesional, maquinaria y recursos económicos”, señaló.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

