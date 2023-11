Compartir

Tras la reapertura del caso Canserbero por parte del Ministerio Público, Arvei Angulo Rivas, conocido como El Prieto, afirmó que el rapero Tyrone José González no padecía de alguna enfermedad mental.

“Necesito que por favor paren de decir que el Blanco se tiró, que se quitó la vida. Y repito, no estaba loco ni era esquizofrénico ni tenía ninguna enfermedad, de nada, porque una persona que está loca, no me va contar, tengo estos show en Argentina, Panamá, México con una firma gigante con una compañía”, aseveró Rivas, quien recordó a su amigo Canserbero como “un chamo lleno de sonrisas sueños con metas”.

El Prieto sugiere interrogar al entonces Gobernador de Aragua y alcalde de Maracay quienes estaban al frente de esos cargos al momento en que ocurrió la muerte de Canserbero.

Recordemos que, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció que el caso Canserbero, fue trasladado de Maracay, estado Aragua, a Caracas.

El Prieto habla sobre muerte de Canserbero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PRIETO GANG 🗽🇺🇲 (@prietogang)

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Ministerio Público ordena radicar caso Canserbero en Caracas