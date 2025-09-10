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Lo que predijo Mhoni Vidente esta semana ha generado un poco de preocupación. En la actualidad dijo que un quiebre de alianzas entre líderes mundiales podría ser no muy positivo para los cinco continentes.

Dijo que esto generaría más tensión entre los países y una probable guerra muy fuerte con consecuencias que afectarían la economía. Como todos sabemos hay mucha tensión en la actualidad en el mundo.

Estados Unidos, Rusia, China, además de otras naciones como Corea del Norte y otros países. Cada quien ha mostrado sus arsenales bélicos, esto ante un posible conflicto mundial, aunque nadie ha dicho cuando comenzará.

Lo que predijo Mhoni Vidente

Podrían producirse enfrentamiento de escala rápida si no se alcanzan acuerdos diplomáticos. La diplomacia luce frágil ante tantos líderes, donde unos buscan la paz, pero otros buscan que estallen los problemas.

“Más allá del ámbito bélico, también prevé un escenario de crisis económicas, desplome de mercados y dificultades en el suministro de alimentos y energía. Cada una de estas ramas ocasionaría consecuencias directas para la vida cotidiana en distintas partes del mundo”

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Ante esto la conocida astróloga y tarotista dijo que se mantiene la fe por la paz del mundo. El firme propósito del entendimiento y un “no a la guerra” por parte de un gran número de países en el mundo.

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