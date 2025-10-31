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El rey Carlos III despojó este jueves a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos restantes y de su residencia real tras semanas de presión para actuar por su relación con el caso de Jeffrey Epstein.

Las exigencias iban en aumento para que el palacio expulsara al príncipe de Royal Lodge después de que renunciara a su uso del título de duque de York a principios de este mes debido a nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein y las acusaciones de una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre.

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Pero el rey fue aún más allá, para castigarlo por graves errores de juicio al eliminar el título de príncipe que ha tenido desde su nacimiento como hijo de una monarca, la difunta reina Isabel II.

Andrés, de 65 años, ha negado durante mucho tiempo las afirmaciones de Giuffre, pero se retiró de sus deberes reales después de una desastrosa entrevista con la BBC en noviembre de 2019 en la que intentó refutar sus acusaciones.

Carlos III retira títulos a príncipe Andrés

El ex príncipe Andrés pagó millones en un acuerdo extrajudicial en 2022 después de que Giuffre presentara una demanda civil en su contra en Nueva York. Aunque no admitió haber actuado mal, reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.

Se espera que Andrés se mude a una propiedad en la finca de Sandringham del rey, cerca de la costa noreste, y reciba apoyo financiero privado de su hermano. Su exesposa, Sarah Ferguson, quien había vivido con él en la mansión de 30 habitaciones, tendrá que encontrar un nuevo hogar.

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