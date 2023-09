Compartir

Welcome To My World, eso cantaba Elvis Presley en 1973. El otro Elvis tenía solo tres años para aquel calendario, pero de a poco, se sentía bienvenido en el mundo de los hombres fajados, perseguidores de grandes sueños y con ansias de convertirse en leyenda como el rey del rayo.

El Rey del Rock fue un fenómeno mundial y el Rey Rayo, es la dignificación de una figura con perfil bajo, pero de trabajo alto. Martínez es uno de los técnicos más luchadores que hay en fútbol venezolano, solo que, por alguna razón, sus éxitos han estado acompañados de situaciones ajenas a la voluntad del andino.

Con Titanes, ascendió a Primera División y luego, por falta de Licencia de Clubes, no pudo conducir el camino al nivel más alto; Bolívar Sport Club se convirtió en su nuevo reto y pese a estar cerca de subir, el ascensor se quedó trancado en los últimos pisos. Fue entonces cuando una llamada con código 0261 abrió el puente: Rayo sería su hogar.

Elvis conoce a plenitud la zona, jugó muchos años abrazado al calor y es parte de la idiosincrasia zuliana. Siente ese terruño en lo profundo, así que nadie mejor que él para capitanear el barco. Tomar el timón no fue tan sencillo, porque al inicio, había muchas tormentas en el mar del debut, con resultados inexplicables y goleadas en contra que incrementaban números rojos en el average, pero jamás suficientes para golpear la moral de un club cuyos dirigentes están más claros que el cielo zuliano.

”Estoy muy feliz, con el corazón latiendo a otro ritmo. Ganamos el fin pasado un partido que nos merecíamos, ante un rival que fue muy rudo. Hay que trabajar, ese es el análisis. Tuvimos días para corregir algunos detalles, pero lo importante fue sumar estos tres puntos y la actitud ganadora que en todo momento tuvo el equipo”, dijo el mandamás.

Elvis, ídolo en Mérida, lucha por arrebatarle el cupo de Copa Sudamericana a Estudiantes, elenco al cual venció hace menos de un mes por 2-1. La pelea está cerrada, a falta de dos fechas por disputar y solamente un punto de diferencia entre ambas organizaciones. Será un final épico.

“Somos respetuosos, pero no prestamos atención a lo que nuestros rivales hagan. Nosotros estamos enfocamos en lo nuestro, en dos finales que nos quedan en casa, con el apoyo de nuestra gente. Pido al aficionado zuliano que nos respalde, que el ‘Pachencho’ Romero se haga sentir ante nuestros próximos contrincantes. Es muy importante para todos”, agregó.

El ritmo de su juego es prolífico, incrustado en cada corazón con sed de superación. Puede que Caracas FC sea el equipo más ganador de Venezuela, pero eso hace que dicho careo se convierta en la mejor vitrina para los soñadores de Rayo, quienes, adaptados al inclemente calor marabino, van a darle valor al momento y sacarán máximo provecho de la circunstancia.

“Vamos a preparar ese encuentro sabiendo lo que significa y entendiendo la responsabilidad que como grupo y como institución tenemos. Nosotros estamos soñando desde el día uno y nadie nos puede quitar eso. Somos locales y tenemos que hacerlo saber”, aseveró Martínez.

El Rey Rayo es clave en este juego ajedrezado. Sus movimientos dan forma a ideas que tienen como intención vencer. Elvis sabe que su momento llegó, que esta vez tiene que ser diferente a las demás y por eso, sabe que cada gota de sudor es una expresión de ilusión ante lo que en horas pudiera suceder.

