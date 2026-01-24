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El Rincón del Pirata en Gañango no pasa de moda

By Danny Valdiviezo
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El Rincón del Pirata en Gañango
Foto: Noticiero Venevisión.

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Danny Valdiviezo
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El Rincón del Pirata en Gañango sigue siendo esos lugares vistos de la costa carabobeña. Uno de los espacios de agua cristalina que espera por los visitantes cada fin de semana, si quieres visitarlo arma tu logística y disfrútalo.

Esta playa muestra el Mar Caribe en pleno y desde hace décadas es uno de los más visitados de Puerto Cabello. En el puedes disfrutar del mar, de un buen día de sol, y de vistas maravillosas.

El Rincón del Pirata en Gañango

El Rincón del Pirata en Gañango
Fotos: Patanemo Turismo.

El Rincón del Pirata en Gañango

Desde hace años esta playa es una de las más visitadas, esta muestra aguas claras las cuales te esperan. Puerto Cabello sigue ganando fanáticos, tanto de esta playa como de Patanemo, La Rosa, Playa Sonrisa y la maravillosa Isla Larga, entre otras.

Además de pasear por el malecón, como por las calles del casco histórico y conocer toda la historia de este lugar. Además de visitar y subir el Fortín Solano y vivir toda su historia al calor de Puerto Cabello.

El chocolate de Patanemo, conocer el pueblo y su historia, su Iglesia y todo ese amor que hay a San Juan Bautista, donde le puedes pedir al santo de junio todo el año. Puerto Cabello es más que maravillosas playas.

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Es el momento de vivir lo mejor que tenemos en nuestro estado Carabobo, recuerda que el Rincón queda en la vía Patanemo. Te recomendamos llevar tus zapatos de playa y tu protector solar o bronceador.

No te arrepentirás de conocerla y de volver nuevamente a sus aguas… El Rincón del Pirata te está esperando.

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SourcePatanemo Turismo
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