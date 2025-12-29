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El Round Robin 2026, ¿qué jugadores buscarían los equipos clasificados?

By Redacción Carabobo
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El Round Robin 2026
Salvador Pérez quiere jugar el todos contra todos. Foto: LVBP.

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El Round Robin 2026 está a la vuelta de la esquina, solo hay cuatro equipos clasificados hasta ahora. Se espera por el juego del comodín el cual se jugará esta noche a las 7:00 en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel.

Dicho juego será entre Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui, serán dos duelos, el ganador avanza como el comodín. Este encuentro será transmitido por plataformas televisivas nacionales como digitales.

El material disponible más buscado sería el pitcheo, los clasificados buscarían lanzadores abridores como relevistas. En Leones del Caracas ya hay nombres que suenan para reforzar a los equipos.

Incluso el mismo grandeliga Salvador Pérez quiere disputar un Round Robin y estaría disponible para los equipos clasificados. Hasta ahora los equipos que sellaron el boleto son Bravos de Margarita, Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia.

El Round Robin 2026

Se espera por el listado de los jugadores disponibles de Tiburones de La Guaira, donde también hay buen material para los equipos. Luego en el equipo que quede eliminado en el juego del comodín también sonarán nombres.

NO DEJES DE LEER AHORA: Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia clasificados al Round Robin 2026

Como todos sabemos la serie del mes de enero es una de las más fuertes, cada victoria será importante. No hay margen de error y se espera también por la publicación del calendario para el mes de enero. Lamentablemente la Serie del Caribe no podrá disputarse en Venezuela como estaba previsto.

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El último cupo al Round Robin 2026 se lo jugarán estos dos equipos

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