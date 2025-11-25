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Un sabio y misterioso mecánico de la Carretera Barcelona Maturín es una de las leyendas poco conocidas que hay en las vías del país. Los conductores de autobuses, algunos de ellos ya retirados destacan lo que fue esa experiencia.

Muchos de estos chóferes narran que los autobuses tanto Mercedes Benz como Pegaso los cuales circulaban en los años setenta y ochenta por todas las vías del país. Fuera con pasajeros o simplemente solo podrían presentar alguna falla.

Siempre estaban atento a cómo iba el autobús. en una completa oscuridad. Y cuando se presentaba la falla era la hora de ubicar la linterna y ver que se podía hacer en esa carretera para seguir circulando.

Sabio y misterioso mecánico de la Carretera Barcelona Maturín

Pero es cuando a esa hora veían que de la nada aparecía un hombre ya entrado en años el cual llegaba y preguntaba que ocurría. Este vestía una braga azul y ofrecía a ayudar a las personas, una de las cosas misteriosas, no cobraba…

¿Cuánto le debemos?, ¡tranquilo nada!, decía aquel hombre de sienes plateadas y expresión de mucha experiencia en la vida. Los conductores narran que este daba con la falla rápidamente y hasta decía el origen de la misma.

¿Y dónde vive usted maestro?, era una de las preguntas que hacían los conductores en la conocida Troncal 13, donde está el kilómetro 52 y El Tejero. El sujeto de tés morena decía tímidamente que en una casita que estaba más adelante.

De la casa a la capilla

La casa que decía el hombre era buscada por los conductores, ya que algunos querían llevarle algo como un pan o café. Pero simplemente se encontraban una capilla de las pequeñas en el lugar ya que al parecer este falleció allí.

Los conductores dicen que el sabio mecánico falleció en dicha troncal hace unas cuantas décadas. Y que era uno de los hombres más capacitados de mecánica de la empresa petrolera Gulf cuando operaba en el oriente del país.

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