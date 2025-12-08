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Raúl terminaba tarde su jornada como vigilante, el soplo en el oído en la avenida Farriar lo sorprendió. Era como si alguien le hubiese soplado en el oído derecho, una brisa suave lo acompañaba en diciembre de 2011.

Ignoró lo que le había pasado, aquel soplido volvió a sentirlo en la esquina de la Farriar pasando el cruce con Independencia. Siguió bajando hacia la avenida Lara, eran las cuatro de la madrugada en aquella solitaria calle.

Sintió como si alguien lo estuviera siguiendo, volteaba y no llegaba a ver nada, a pesar que la calle estaba iluminada. Escuchó unos pasos, unos pasos que se le acercaban y de pronto los escuchaba a lo lejos.

Prefirió no voltear, seguir mientras su corazón lo sentía acelerado… se arrepentía de no haberse quedado un poco más en el edificio donde trabajaba como vigilante. Los pasos se acercaban a él.

El soplo en el oído en la avenida Farriar

Al llegar cerca de la calle Páez sintió como los perros cuando vieron que se acercaban se quedaron sorprendidos. Y luego que pasó comenzaron a ladrar con fuerza y al mismo tiempo con miedo.

Vio como los perros salieron corriendo cuando se volvieron a escuchar los pasos en la acera de aquella calle. Incluso Raúl sentía murmullos en la solitaria calle. El silenció tomaba la misma y a la vez sentía que los pasos que lo seguían tomaban otro rumbo.

Ya en la avenida 24 de junio no escuchó más nada… solo el silencio de la madrugada… donde siguió caminando hacia la avenida Lara con Ferias. Donde le comentó lo ocurrido a un vendedor de café…

“Una de las tantas cosas que salen en la madrugada amigo, aquí uno ha visto de todo”… le dijo el vendedor en el iluminado cruce.

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