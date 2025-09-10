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El supuesto sobrevuelo de un helicóptero de Estados Unidos en la isla de La Orchila es falso, dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Padrino calificó el tema como un “falso positivo”.

Varias publicaciones en redes sociales daban como un hecho que un helicóptero Seahawk había estado a 138 kilómetros de la isla de La Orchila. Es por ello que el ministro salió al paso ante las publicaciones.

Dijo el titular de la Defensa, que la misma es parte de una campaña de ultraderecha, y que las publicaciones eran completamente falsas. “Campaña perversa en redes sociales promovida por sectores de la ultraderecha”, dijo Padrino.

Comentó Padrino que las publicaciones son parte de las operaciones psicológicas fabricadas por Estados Unidos, como parte de un libreto de guerra. La cual da para crear escenarios ficticios.

Supuesto sobrevuelo de un helicóptero de Estados Unidos

“Sin duda alguna, esta fake news forma parte de las operaciones psicológicas contempladas en el tradicional libreto de guerra de los EE UU, destinado a crear escenarios ficticios como condición previa para intervenciones armadas”, comentó.

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“En este caso bajo la fatua excusa de la ‘lucha contra el narcotráfico’, cuando en realidad se pretende un cambio de régimen forzado en Venezuela. Que a la vez arrastraría a la región a un conflicto de imprevisibles consecuencias”, se lee en el comunicado.

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