Por Jaime Macías

Observando el desempeño que aún mantienen atletas llamados por algunos “viejos, veteranos y hasta acabados”, tales como Justin Verlander, Messi, Ronaldo, Lebron James, Lewis Hamilton, Novak Djokovic, entre otros.

Llama la atención las críticas porque un jugador de cualquier deporte que pasa los 35 o 40 años de edad aún se mantiene activo e incluso en la nómina principal de su club, algo que estas personas cuestionan porque según les quitan oportunidad a los jóvenes de jugar.

Según los especialistas, el talento deportivo no está determinado únicamente por la edad, sino por la combinación de factores innatos, el desarrollo físico y la experiencia adquirida a través del entrenamiento y la práctica. De hecho, la experiencia y la pasión no tienen edad.

Así señores, en el deporte profesional el que se mantiene como figura principal en el roster, alineación, nómina, es porque aún no ha encontrado quien lo desplace de su posición. Los chances y las oportunidades no se piden ni se exigen, se ganan y se conquistan. El ser joven no es requisito primordial para triunfar, el talento sí.

Las hazañas deportivas después de una cierta edad demuestran que esta no es una barrera para el éxito deportivo. Hay atletas que, a pesar de la edad. Han logrado records y triunfos impresionantes, superando expectativas y demostrando que el espíritu competitivo y el entrenamiento adecuado pueden llevar a resultados asombrosos.

Un ejemplo, es el atleta venezolano de tiro deportivo, Leonel Martínez, quien debutó en los Juegos Olímpicos de Los Angeles en 1984, pero luego de 40 años y con 60 calendarios de edad, clasificó y participó en los Olímpicos de París 2024. La constancia y el talento presente.

Quien se queja por falta de oportunidad, es porque aún no ha desarrollado el talento necesario para desplazar a la competencia. Ningún fenómeno pide chance. Por otra parte, si algo han aprendido esos “viejos o veteranos”, es que no basta llegar, sino mantenerse.

Seguimos en contacto @pjaimacias

