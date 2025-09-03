Compartir

El toma y dame entre Ana Karina Manco y Alba Roversi, ya empezó y se ha mantenido, teniendo a las redes sociales como escenario. Ambas actrices están en tendencia y con los seguidores inmersos en el pleito. Ya que estos con sus comentarios encienden más el problema.

Ana Karina dio su respuesta a Roversi luego que grabara un video donde dijo que la espigada modelo no debió de hablar de Costa Rica. Por el contrario dijo que debería de abrazar las costumbres de ese país.

Mientras que Ana Karina, tildó a la recordada protagonista de Ligia Elena de “venenosa” por el video que grabó. Dijo que Alba solo lo que ha hecho es colocar un poco más de veneno en este asunto.

El toma y dame entre Ana Karina Manco y Alba Roversi

«Personas como tú solo han añadido veneno en vez de ayudar a aligerar todo lo que ha pasado», escribió Manco. Ana Karina dijo que grabó el video por el problema vial que tuvo con un camión en Costa Rica.

«El miedo de haber estado al borde de la muerte», dijo la modelo y actriz. Como destacó que no habló mal de Costa Rica. «En ningún momento hablé mal de Costa Rica», dijo Ana Karina en respuesta a Alba.

Como le indicó que para eso le hubiera escrito, ya que tiene su número y no hacerlo público en las redes sociales. «Tienes mi número de teléfono y fácilmente pudiste haberme escrito», dijo Manco.

Un pleito que va para largo

Este pleito va para largo y no descartamos que vengan artistas aliados a apoyar a alguna de estas dos estrellas de la televisión venezolana. Por ahora, se espera respuesta y respuesta entre ambas.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Ahora!, Esto predice Mhoni Vidente de Messi y su esposa

En la televisión de Costa Rica, también grabaron “videítos” a Ana Karina y una presentadora de allá le dijo que estaba dispuesta a regalarle un boleto de avión para Venezuela. En Costa Rica hay varios artistas venezolanos los cuales están trabajando en novelas y proyectos de televisión.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas