EntretenimientoFarándulaPortadaTendenciaN24C

El toma y dame entre Ana Karina Manco y Alba Roversi sigue

By Danny Valdiviezo
0
216
El toma y dame entre Ana Karina Manco y Alba Roversi

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El toma y dame entre Ana Karina Manco y Alba Roversi, ya empezó y se ha mantenido, teniendo a las redes sociales como escenario. Ambas actrices están en tendencia y con los seguidores inmersos en el pleito. Ya que estos con sus comentarios encienden más el problema.

Ana Karina dio su respuesta a Roversi luego que grabara un video donde dijo que la espigada modelo no debió de hablar de Costa Rica. Por el contrario dijo que debería de abrazar las costumbres de ese país.

Mientras que Ana Karina, tildó a la recordada protagonista de Ligia Elena de “venenosa” por el video que grabó. Dijo que Alba solo lo que ha hecho es colocar un poco más de veneno en este asunto.

El toma y dame entre Ana Karina Manco y Alba Roversi

«Personas como tú solo han añadido veneno en vez de ayudar a aligerar todo lo que ha pasado», escribió Manco. Ana Karina dijo que grabó el video por el problema vial que tuvo con un camión en Costa Rica.

«El miedo de haber estado al borde de la muerte», dijo la modelo y actriz. Como destacó que no habló mal de Costa Rica. «En ningún momento hablé mal de Costa Rica», dijo Ana Karina en respuesta a Alba.

Como le indicó que para eso le hubiera escrito, ya que tiene su número y no hacerlo público en las redes sociales. «Tienes mi número de teléfono y fácilmente pudiste haberme escrito», dijo Manco.

Un pleito que va para largo

Este pleito va para largo y no descartamos que vengan artistas aliados a apoyar a alguna de estas dos estrellas de la televisión venezolana. Por ahora, se espera respuesta y respuesta entre ambas.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Ahora!, Esto predice Mhoni Vidente de Messi y su esposa

En la televisión de Costa Rica, también grabaron “videítos” a Ana Karina y una presentadora de allá le dijo que estaba dispuesta a regalarle un boleto de avión para Venezuela. En Costa Rica hay varios artistas venezolanos los cuales están trabajando en novelas y proyectos de televisión.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Pendientes! Nueva recarga mínima de Movistar en agosto 2025 y las tarifas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Tres sismos reportaron en el estado Sucre hoy 3 de septiembre
Artículo siguiente
¡Triste!, Juego infantil de tocar timbres terminó mal en Houston (VIDEO)
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes