Compartir

El pitcher de Magallanes Roger Blanco era uno de los prospectos de los Bravos de Atlanta. Había nacido el 29 de agosto de 1976 en el pueblo de La Sabana en La Guaira. Pueblo de grandes peloteros.

Aun se recuerda la triste noticia de cómo el pelotero perdió la vida en La Guaira, cuando estaba llegando a casa de su hermana. Como siempre visitaba a sus familiares llegó ese día, sin contar que un sujeto quería apoderarse de sus pertenencias.

Roger era hijo del recordado lanzador Romualdo Blanco conocido como “Romo”. Además hermano del basquetero Rosmel Blanco. Y además tío de quien es una estrella del beisbol hoy día, como lo es Ronald Acuña Jr.

Entre los años 1996 y 1997 defendió con honor la camiseta de los Navegantes del Magallanes hasta la temporada 1999-2000. Dejó récord de uno ganado y uno perdido con el uniforme de los turcos.

El triste adiós del pitcher de Magallanes Roger Blanco

No se imaginó el lanzador que aquel 30 de noviembre de 1999 perdería la vida cuando estaba visitando a su hermana. Pero llegó un hombre armado, el cual iba por las pertenencias del lanzador, le disparó en tres oportunidades dejándolo sin vida en el lugar.

Aquel día el equipo navegante se vistió de luto por la muerte del serpentinero. Nadie podía creer que había fallecido el prospecto de los Bravos de Atlanta. La cinta del “luto” estuvo unas semanas en el uniforme del equipo valenciano.

De hecho, simbólicamente el número de Blanco lo habían retirado de la plantilla magallanera. Fueron días duros para el equipo, el cual esperaba contar con Blanco. Magallanes esa temporada se midió a Águilas del Zulia en la final, la cual perdió.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas