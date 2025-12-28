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El último cupo al Round Robin 2026 se lo jugarán Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui, serán dos noches de pura adrenalina entre ambos equipos. Mañana lunes en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel y el martes en Maracay en el estadio José Pérez Colmenares.

Los felinos han estado acostumbrados ya a este tipo de encuentros, en los mismos solo el objetivo será ganar. Mientras que Caribes fue el equipo que este año sorprendió con Asdrúbal Cabrera como mánager.

Los de la “tribu” tuvieron unas temporadas sin avanzar pero mostraron este año que están listos para jugar un buen beisbol. Veremos cómo estarán en este par de juegos contra Tigres de Aragua.

El último cupo al Round Robin 2026

Por su parte, Oswaldo Guillén tiene la misión de llevar al equipo a la clasificación de enero. Los aragüeños estuvieron en la primera parte del campeonato invencible pero luego fueron bajando y jugarán la serie del comodín.

Los equipos que clasificaron primero fueron Bravos de Margarita y Cardenales de Lara, curiosamente los que disputaron la final pasada, Magallanes quedó en el tercer lugar y luego al Zulia, veremos quién avanza entre Tigres y Caribes.

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