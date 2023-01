Compartir

Tomás manejaba uno de los autobuses que cubría la ruta de Boquerón hasta Valencia, se sorprendió cuando vio al último pasajero del bus. Era una medianoche lluviosa cuando observó a una persona sentada en los últimos puestos.

Le sorprendió ya que en Flor Amarillo pensó que se había bajado el pasajero que quedaba en la parte trasera. Veía el visaje de una persona en el espejo mientras decidió encender la luz interna.

Quería preguntar hasta donde iba a llegar pero como iba hasta Central Tacarigua pensó que le pediría parada en Cascabel o llegando al Central. Pero al encender la luz veía que la persona volteaba la cara.

La lluvia arreciaba mientras el reloj le apuntaba que era ya la una de la madrugada. Optó por dejar pocos bombillos encendidos en la parte interna mientras le subió volumen a la música; dejando sonar el Timbalero de Héctor Lavoe.

Le intrigaba la persona que llevaba mientras no perdía el instante de mirar por el espejo, pasó por Cascabel y el sujeto no pidió parada. “Mejor me quedo pendiente del volante”, Tomás tuvo un poco de temor de preguntar hasta donde iba la persona.

El último pasajero del bus

El viejo autobús Blue Bird seguía su marcha por la recta que conduce a Central Tacarigua. A Tomás se le aceleró el corazón cuando vio a la persona pararse muy rápidamente del asiento. Era con movimientos muy rápidos.

Entre una voz temblorosa preguntó… ¿Se queda?… pero solo vio una sombra rauda moverse en el pasillo del bus y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Tomás tomó con fuerzas el volante mientras vio algo que salió por la puerta y que se fue por el cañaveral del lugar.

Bajó la velocidad… mientras tomaba aire luego de haber visto aquella sombra. No quiso contar lo sucedido a los demás conductores… pero luego se enteró de que eso le había sucedido a otros conductores.

