Saúl iba en el control principal del vagón del Metro, era el enero frío y oscuro de 1994, aquella noche le pareció más oscura de lo normal. Estaban haciendo pruebas la línea tres del metro y era casi la medianoche.

Iba al control, cerró la puerta de la cabina, cumpliendo las normas de seguridad a pesar de que el vagón 13 iba vacío. En las pruebas no podía exceder la velocidad ya que estaban probando unos vagones repotenciados del año 83.

Cuando estaba en la cabina sintió como si alguien estuviera dentro de ella, y como si desde afuera le estaban observando. Respiró profundo y arrancó el vagón poco a poco hasta las nuevas estaciones de la futura línea.

Sintió las risas de alguien en el vagón en la parte cercana a la cabina, bajó la velocidad. Pensó por un algún compañero que quería jugarle una broma. Esperó estar en la estación cercana para poder revisar.

Pero cuando salió de la cabina, no vio a nadie en los asientos. “Que es esto”… no vio a nadie revisó el vagón y no había nadie. Escuchó como los pasos de una dama en tacones se acercaba ya que tenía las puertas abiertas…

El vagón del Metro y las risas…

Al observar por la ventana pensó en que alguien pudo haber bajado y estar cerca. “Pero si esta estación no la han abierto y no estamos en servicio”. Las lámparas iluminaban el lugar pero solo la soledad lo acompañaba.

Ya en la cabina del vagón nuevamente tomó los controles cuando escucha murmullos como si estuvieran conversando. Al llegar a la próxima estación, avisó por radio que la prueba estaba completa. ¿Todo está bien Saúl?… le preguntan desde control central.

“Si, todo está bien”, pero vuelven a escuchar las risas… las cuales se escuchan desde el control central. ¿Quién está contigo allí?… “Nadie esto está solo, pero he escuchado esas risas”… aquella noche revisaron todo y no encontraron nada…

Esa madrugada el ingeniero Marcano destacaba… “ese vagón 13 siempre cuentan que se escuchan risas. Yo lo que hago es insultarlos para que se bajen del vagón de una vez”, decía…

