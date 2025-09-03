La «Noche del Llanerato» la cual une dos ritmos musicales de gran tradición en Venezuela se realizará el sábado 6 de septiembre en Don Julián Carne en Vara, ubicado en la Variante Yagua-San Diego del estado Carabobo.

A partir de las 6:00 de la tarde, con entrada libre, el público carabobeño podrá deleitarse con la actuación del Ruiseñor de Venezuela, Teo Galíndez, intérprete de temas como: «Dos Mujeres en Mi Vida», «Para Toda La Vida», «Aquel», entre otras canciones de su amplio repertorio.