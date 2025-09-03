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El Vallenato y la Música Llanera se unen en Don Julián

By Redacción Noticias24Carabobo
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La «Noche del Llanerato» la cual une dos ritmos musicales de gran tradición en Venezuela se realizará el sábado 6 de septiembre en Don Julián Carne en Vara, ubicado en la Variante Yagua-San Diego del estado Carabobo.  

A partir de las 6:00 de la tarde, con entrada libre, el público carabobeño podrá deleitarse con la actuación del Ruiseñor de Venezuela, Teo Galíndez, intérprete de temas como: «Dos Mujeres en Mi Vida», «Para Toda La Vida», «Aquel», entre otras canciones de su amplio repertorio.

Vallenato y música Llanera en Don Julián

El Vallenato sonará a su máxima expresión con la actuación de Yorbelt & El Gocho, y su famosa agrupación vallenata, interpretando las más conocidas canciones de leyendas del vallenato, una noche que retumbará bajo los acordes del acordeon.

La cita es para el sábado 6 de septiembre, a partir de las 6:00 de la tarde en Don Julián Carne en Vara, Variante Yagua-San Diego, cuenta con amplio estacionamiento y vigilancia privada para el disfrute y resguardo del público asistente.

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