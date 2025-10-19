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Una jornada de profunda fe y significado histórico se vivió este domingo en la Plaza San Pedro de El Vaticano, donde el Papa León XIV presidió la ceremonia de canonización de siete beatos, entre ellos el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, quienes se convierten así en los primeros santos universales de Venezuela.

El evento, que comenzó a las 4:30 a.m. (hora local de Venezuela), congregó a miles de peregrinos y a la más alta representación de la Iglesia Católica venezolana, marcando un hito en la historia religiosa del país.

La presencia venezolana se sintió con especial fervor, manifestada en banderas y cánticos de los fieles que esperaron por décadas este momento.

La delegación eclesiástica de alto nivel incluyó a figuras como los cardenales eméritos Baltazar Porras y Diego Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Jesús González de Zárate, el arzobispo de Caracas, Raúl Biord, y el nuncio apostólico en Venezuela, Alberto Ortega.

El Júbilo del pueblo en la Plaza San Pedro

La emotiva ceremonia inició con la presentación de los beatos, a cargo del Cardenal prefecto del dicasterio para la Causa de todos los Santos.

Tras una breve reseña biográfica de cada uno, la lectura de la semblanza de José Gregorio Hernández Cisneros provocó una explosión de júbilo y aplausos en la Plaza San Pedro, evidenciando la inmensa devoción que el «Médico de los Pobres» despierta a nivel mundial.

Seguidamente, el Papa León XIV invitó a la oración universal y se escucharon las tradicionales letanías de los Santos, preparando el momento cumbre de la celebración.

Esta parte del ritual subraya la conexión de los nuevos santos con la tradición milenaria de la Iglesia, a la que ahora se unen de forma definitiva y perpetua para la veneración global.

A las 5:00 a.m., hora vaticana, Su Santidad procedió a leer la solemne y definitiva fórmula de canonización.

Esta declaración formal establece que, tras una larga reflexión y consulta con los obispos, los beatos son inscritos en el catálogo de los Santos, y deben ser honrados devotamente en toda la Iglesia universal.

Con la autoridad de Cristo y los apóstoles, el Papa León XIV proclamó: «Declaramos y definimos Santos a los Beatos mártires y los inscribimos en el catálogo de los Santos, y establecemos que en toda la iglesia sean devotamente honrados entre los Santos».

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