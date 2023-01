Compartir

Reinaldo se quejaba de los extraños ruidos que hacía el vecino del piso 6… “vecino no le podemos decir nada”, decía la jefa del condominio. Mientras que Ricardo, dueño de aquel apartamento había colocado cámaras por todas partes en el piso 6.

“No quiero ver gatos, cerca de mi propiedad”, el hombre del apartamento 6-1. “No entiendo como la gente tiene que vivir con animales. No me gusta el olor de los gatos ni nada que ver”; decía Ricardo.

Un día ya había hecho un intento de atropellar a una gente que estaba haciendo una jornada de vacunación de animales. Más rabia le dio cuando Sonia su vecina le dice… “vecino no tiene michis para vacunarlo”. “Para nada no me gustan los animales”, decía el hombre.

Ya un domingo en horas de la mañana llegó al estacionamiento y vio uno de los gatos debajo de su carro. Lo que aprovechó de meterlo en la maleta pensando que nadie lo había visto. “Te voy a dejar bien lejos por allá botado por la Universidad”, decía el hombre.

El hombre salió de San Diego mientras escuchaba los ruidos del gato en la maleta y llegando a la Universidad de Carabobo abrió el maletero dejando al felino abandonado. “Soy capaz de ponerle carnadas para sacar ese poco de gatos de los edificios”.

Mientras se reía luego de ver en el grupo de Whatsapp las fotos del gato que había abandonado. “Jajajajaj ese no regresa más”, mientras planeó sacar de la urbanización a varios gatos hasta que completó al menos cuatro.

El vecino del piso 6, y el pequeño defensor

Santiago era un apasionado de los animales y ya a sus nueve años era un niño conocedor de la tecnología. “Mamá préstame tu teléfono”… en apenas segundos “Santi” mandó todos los vídeos grabados desde el primer piso cuando Ricardo era visto llevándose los gatos.

En el grupo de Whatsapp mandó al menos tres fotos y un vídeo del hombre metiendo los gatos en la maleta de su Toyota Corolla. Mientras la mamá le dice… “que mandaste al teléfono que no ha dejado de sonar”.

Mientras en el grupo se leía… “ah ya decía yo que era el vecino”, “Dios mío ese niño descubrió al que se llevaba los gatos”. Las personas estaban asombradas de lo que el hombre había hecho llevándose a los gatos…

“Listo mamá atrapé al vecino del piso 6 que se llevaba los gatos de los edificios”… Ricardo apenas supo de los vídeos intentó huir mientras las personas lo denunciaron ante las autoridades. Unos días después fue presentado por maltrato animal.

**Esta historia es ficticia… cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia

