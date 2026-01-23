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El fútbol brasileño, que suele ser noticia por sus contrataciones millonarias, este fin de semana lo fue por una potente iniciativa de conciencia social. El Esporte Clube Vitória arrancó la temporada 2026 con una acción de alto impacto visual en su camiseta, impulsada por su nuevo sponsor principal, Skokka.

Para ponerlo en contexto: el Vitória es un club de la Serie A brasileña con 126 años de historia, con sede en Salvador de Bahía. Es uno de los gigantes del nordeste del país, con una hinchada comparable en pasión a la de equipos como Deportivo Táchira o Caracas FC en Venezuela. Este fin de semana comenzó el Campeonato Baiano, el torneo regional que sirve de antesala al Brasileirão. En su estadio, el Manoel Barradas, el equipo decidió que el debut no fuera una fiesta, sino un grito de alerta.

Una camiseta que no pasó desapercibida

La escena fue fuerte. Los jugadores saltaron al campo de juego con los buzos de entrenamiento cerrados hasta el cuello. Recién después de sonar el Himno Nacional, se quitaron el abrigo y revelaron la camiseta oficial. No era la tradicional roja y negra: la tela estaba intervenida con manchas violetas que simulaban hematomas reales.

Lo más impactante del diseño es que estos «moretones» no estaban puestos al azar. Estaban ubicados en las costillas, brazos y torso, las zonas exactas donde las estadísticas forenses indican que las mujeres reciben la mayoría de los golpes en casos de violencia doméstica.

La campaña, bautizada «Sinal Roxo» (Señal Violeta), empapeló todo el estadio: desde los banderines del córner hasta la cinta de capitán y las pantallas gigantes.

El rol del sponsor: del prejuicio al compromiso

La iniciativa lleva la firma de Skokka, una plataforma internacional de clasificados para adultos que acaba de firmar como sponsor principal del club. En el fútbol, la llegada de marcas de este rubro suele generar murmullos, pero la estrategia aquí fue desactivar el prejuicio con acción social. Skokka no solo financió la logística aérea del equipo para toda la temporada; aprovechó su debut para lanzar esta campaña junto al Gobierno de Bahía en el marco del pacto «Femicidio Cero».

La marca ya venía trabajando en este frente a través de su alianza con la ONG Fala Mulher, una organización que brinda apoyo legal y psicológico a víctimas de violencia de género, similar a iniciativas que operan en Venezuela como Tinta Violeta o Fundamujer.

Credenciales que abrieron puertas

Para cerrar el acuerdo, la marca tuvo que demostrar estructura y cumplimiento. Skokka opera hace más de 15 años en 29 países y es miembro fundador de ABIPEA, la asociación que regula la industria del entretenimiento para adultos en Brasil.

Un punto clave en la negociación fue el perfil tecnológico de la empresa. La plataforma implementa el sistema Thorn Safer, desarrollado por la organización de los actores Ashton Kutcher y Demi Moore, que utiliza inteligencia artificial para detectar y prevenir delitos en línea, incluyendo material de abuso infantil. Además, la compañía fue nominada al Premio Reclame Aqui 2025, un indicador de calidad de servicio y transparencia empresarial muy respetado en el mercado brasileño, donde mantiene una tasa de resolución de casos superior al 90%.

Aprobación de la «Vieja Guardia»

Lo curioso fue la reacción en los pasillos del club. En un ambiente tradicionalmente conservador como el fútbol, se esperaba cierta resistencia. Sin embargo, en el sector de vitalicios y ex dirigentes, la campaña fue aplaudida.

La acción demostró que el hincha entiende cuando un mensaje es genuino. Ver a sus jugadores «golpeados» simbólicamente generó una empatía inmediata que trascendió lo comercial. Incluso la Secretaría de la Mujer del Estado de Bahía replicó la campaña en sus redes oficiales, validando el compromiso del club y su patrocinador.

En el estadio Barradão, la activación de marca será con altura: nada de publicidad explícita. Los mensajes girarán en torno a seguridad digital y ciudadanía, manteniendo un tono acorde al entorno familiar del fútbol.

Un modelo que abre puertas

Este movimiento sigue una tendencia global donde plataformas digitales de nicho entran al deporte de alto rendimiento. OnlyFans, por ejemplo, ha patrocinado corredores de Moto2 y a deportistas como la tenista francesa Océane Dodin, buscando normalizar su imagen a través del deporte.

El caso del Vitória muestra una variante interesante: un sponsor de un sector polémico que entra al fútbol con una campaña social y alianzas con ONGs bajo el brazo. Una fórmula que podría replicarse en cualquier liga que busque diversificar sus fuentes de ingreso sin resignar imagen institucional.