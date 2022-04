Compartir

Mañana viernes 29 de abril, la cantante española Elia presentará Foxy, su nuevo sencillo en todas las redes sociales. La artista busca ganarse la popularidad en el ranking musical con su material discográfico.

La joven, Noelia Jiménez Gairín, o simplemente Elia, nacida en Jaca, de la provincia de Huesca, España, es una artista independiente y la sangre andaluza corre por sus venas. La artista tiene como principal objetivo hacer llegar su música a miles de corazones y empoderar a las mujeres.

Elia presentará Foxy

Esta bella y talentosa cantante se inspira en el estilo de R&B; además de explorar nuevos modelos y estilos musicales; con la misión de llegar a todos los rincones con una voz fresca y sensual.

En cuanto a sus letras de sus temas, son el reflejo de sus experiencias, donde expresa mensajes potentes; de una maneja tan simple que cualquiera puede identificarse; todo con el fin de conquistar al público.

Un adelanto

«Por fin ha llegado el momento, de compartir este nuevo single, con todos vosotros, que siempre me apoyaís y me dais tanto amor, os he dejado el link del pre-save para que seáis los primeros en escucharl!!! Os dije que este año venía música nueva y…Esto no ha hecho más que empezar!!!!!» escribió la artista en su cuenta de Instagram.

