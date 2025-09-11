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La gestión de la alcaldesa Elizabeth Niño continúa generando soluciones concretas en materia de servicios públicos. En esta oportunidad, se ejecutó el segundo proyecto aprobado por la Comuna 5 Raíces durante la segunda Consulta Popular Nacional 2025, el cual consistió en la instalación de tres transformadores que benefician a más de mil familias de las comunidades Fundación Carabobo II y Simón Bolívar.

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En cumplimiento con la 2T del plan de transformación impulsado por el presidente Nicolás Maduro, orientado a la recuperación, estabilización y mejoramiento de los servicios públicos, la Alcaldía de Naguanagua, en articulación con Corpoelec, instaló un transformador de 37.5 KVA en la avenida Luisa Cáceres de Arismendi, sector Fundación Carabobo II.

Posteriormente, las cuadrillas eléctricas se trasladaron hasta la calle Monagas y la avenida Bolívar de la comunidad Simón Bolívar, donde colocaron otros dos transformadores de 37.5 y 50 KVA, con el acompañamiento del poder popular organizado.

Gran labor

Dora Nava, habitante de Fundación Carabobo II, destacó la importancia de estos trabajos. “Nos sentimos felices, tenemos la dicha que nos instalaron los transformadores ya que se necesitaba, esto mejora nuestra calidad de vida y vamos a estar más tranquilos”, dijo.

“Estos transformadores fueron financiados por la Alcaldía de Naguanagua tras ganar la segunda Consulta Popular. Agradecemos todo el apoyo que nos brinda nuestra alcaldesa Elizabeth Niño y el equipo de Corpoelec por esta gran labor”, manifestó Yusty Sequera, jefe de la comunidad Simón Bolívar sector IV.

Esta acción se complementa con el reimpulso del 1×10 del Buen Gobierno, como instrumento de interacción directa y mecanismo eficiente para la resolución de nudos críticos, a escala territorial.

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