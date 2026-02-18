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Las autoridades del municipio Rómulo Gallegos, en el estado Apure, han oficializado una serie de prohibiciones e impuestos para garantizar el orden y el rescate de las tradiciones durante las próximas Fiestas en Elorza 2026. A través de una Gaceta Oficial con fecha del 11 de febrero, se establecieron medidas estrictas que todo visitante y comerciante debe conocer antes de las festividades, previstas del 13 al 19 de marzo.

Tras experiencias de años anteriores, este nuevo reglamento busca evitar el descontrol y asegurar que el evento se mantenga fiel al folklore llanero. Sigue leyendo para conocer los detalles de lo que estará permitido y lo que no en la «Capital Folklórica de Venezuela».

Impuesto especial al consumo

Para cubrir los gastos logísticos del evento, la alcaldía fijó un tributo especial para la venta de bebidas alcohólicas. Este se calculará con base en la tasa de mayor valor del Banco Central de Venezuela (BCV) y se aplicará por cada caja de producto comercializada en el municipio. La Dirección de Hacienda Municipal será la encargada de la recaudación y de inspeccionar que cada local cuente con los permisos legales correspondientes.

Fiestas en Elorza 2026 y sus prohibiciones

Para preservar la seguridad y la limpieza, la Gaceta Oficial en su artículo 5 prohíbe el uso, venta y tenencia de:

Aerosoles de espuma (serpentinas líquidas).

Envases de aire comprimido con sustancias químicas.

Polvos colorantes no biodegradables.

Cualquier agente químico volátil.

Así mismo, se prohíbe de forma tajante la circulación o estacionamiento de vehículos con sistemas de sonido de alta potencia (Sound Cars) o amplificadores que perturben la paz del evento.

Rescate del Folklore: Música llanera como prioridad

Uno de los puntos más destacados es el artículo 7, el cual prohíbe la presentación de géneros musicales o espectáculos que inciten a la violencia, vicios o que atenten contra los valores familiares. La normativa insta a los organizadores y participantes a centrarse exclusivamente en la ejecución de música llanera y expresiones folclóricas, buscando elevar el prestigio cultural de las fiestas.

Con estas medidas, Apure se prepara para recibir a miles de turistas bajo un esquema de mayor control. Ofreciendo orden público y moral como protagonistas de la celebración más emblemática del llano venezolano.

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