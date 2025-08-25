Caicarabobo es un centro dedicado al desarrollo pedagógico y cognitivo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que ofrece atención completamente gratuita. A solo un año de su creación, ya suma más de 93 mil atenciones gracias a la gestión del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y la primera combatiente, Nancy de Lacava.

“Más allá de la Discapacidad”, una obra que recoge historias de lucha y triunfo en Carabobo en seis capítulos, estará disponible en las próximas semanas para el disfrute de los lectores.

Finalmente, Álvarez dedicó unas palabras de gratitud personal: “Agradezco a Dios, a mi papá que me cuida desde el cielo, a mi mamá Elizabeth Salazar, que me acompaña en cada paso, y a quienes me han inspirado en este camino: el Dr. Richard Navarro, maestro de la política; Dina Castillo, hermana de vida y compañera incansable; y a mi tutora y mentora, la Dra. Edilia Papa. Gracias por motivarme a profesionalizarme y por inspirarme a plasmar esta historia con tintas de amor”.