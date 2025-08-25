El Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad Carabobo Te Quiero celebró su primer aniversario el pasado jueves 21 de agosto, en un emotivo acto que sirvió para la presentación oficial del libro “Más allá de la Discapacidad”, escrito por el Dr. Elyezer Álvarez.
El evento reunió a autoridades regionales, invitados especiales, personal administrativo y familiares de los niños y adolescentes que forman parte de este centro, quienes fueron testigos del bautizo de la obra literaria que recoge las historias de vida de los pequeños héroes con condiciones especiales.
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“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los que dejaron una huella imborrable en este libro. En especial, a nuestro gobernador Rafael Lacava y a su esposa Nancy de Lacava, por su apoyo incondicional y por permitirme ser parte de esta gestión que ha beneficiado a tantas familias”, expresó Álvarez durante la presentación.
Caicarabobo es un centro dedicado al desarrollo pedagógico y cognitivo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que ofrece atención completamente gratuita. A solo un año de su creación, ya suma más de 93 mil atenciones gracias a la gestión del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y la primera combatiente, Nancy de Lacava.
“Más allá de la Discapacidad”, una obra que recoge historias de lucha y triunfo en Carabobo en seis capítulos, estará disponible en las próximas semanas para el disfrute de los lectores.
Finalmente, Álvarez dedicó unas palabras de gratitud personal: “Agradezco a Dios, a mi papá que me cuida desde el cielo, a mi mamá Elizabeth Salazar, que me acompaña en cada paso, y a quienes me han inspirado en este camino: el Dr. Richard Navarro, maestro de la política; Dina Castillo, hermana de vida y compañera incansable; y a mi tutora y mentora, la Dra. Edilia Papa. Gracias por motivarme a profesionalizarme y por inspirarme a plasmar esta historia con tintas de amor”.
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