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Embarrancamiento en la Variante Yagua dejó un adulto y dos niños lesionados

By Redacción Carabobo
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Embarrancamiento en la Variante Yagua
Foto: Heberlizeth González.

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El embarrancamiento en la Variante Yagua dejó un adulto y dos niños lesionados, el hecho vial ocurrió en horas de la mañana de hoy jueves 5 de febrero de 2026. Al lugar se presentaron autoridades viales del estado Carabobo.

En un vehículo minivan color gris quedaron lesionadas un adulto y dos niños, la camioneta quedó en la cuneta de la arteria vial que une a Guacara con San Diego y Naguanagua. No se conocen las causas que provocaron el accidente.

Embarrancamiento en la Variante Yagua

El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año. Como hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia y a la velocidad moderada. Conservando un solo canal, acatando además normas impuestas por el INTT.

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SourcePeriodista Heberlizeth González
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