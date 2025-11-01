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En un solo gobierno, la Alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, junto al gobernador Rafael Lacava, bajo los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, desplegaron el Plan Integral de Servicios Públicos para avanzar en el programa de embellecimiento vial integral, abarcando en esta oportunidad un recorrido de más de 7,25 kilómetros de vialidad, desde la Av. “Dr. Pérez Carreño” o Calle de los Colegios, en la parroquia San José, hasta el puente El Boquete, parroquia Miguel Peña, en beneficio directo de más de 20 mil familias valencianas, además de otros miles de usuarios, conductores y transeúntes.

Embellecen 7,25 km de vialidad en Valencia

Así lo informó, Dina Castillo, Alcaldesa de Valencia, durante la inspección realizada a los trabajos de recuperación integral que se llevan a cabo en la Av. Fernando Figueredo, como parte del Plan de Recuperación de Avenidas impulsado a través de la Dirección de Servicios de Obras Públicas del Ayuntamiento.

«Me vine a la Avenida Fernando Figueredo a ver los trabajos de recuperación del Plan de Recuperación de Avenidas, esta es una de las instrucciones de nuestro gobernador Rafael Lacava, de hacer este despliegue que tiene como objetivo principal la optimización de los servicios básicos y la recuperación de la infraestructura urbana, consolidando la transformación de los espacios públicos para el buen vivir de la ciudadanía», afirmó la alcaldesa Dina Castillo durante su recorrido.

Puntualizó la alcaldesa Dina Castillo que los trabajos realizados abarcan, embellecimiento y reparación de postes de alumbrado público; instalación de 1.600 luminarias LED para mejorar significativamente el alumbrado nocturno; sustitución de 500 transformadores para potenciar el sistema eléctrico; reparación y pintado de brocales, así como también la limpieza general y recolección de desechos sólidos

Expresó que con estas acciones, se impactará positivamente a un total de 20 mil familias, además de los transeúntes habituales de esta concurrida arteria vial, asegurando que “todos y cada uno de los usuarios que por aquí transitan tengan unas avenidas seguras y totalmente iluminadas”.

Aseguró que “este esfuerzo es parte de un plan más amplio de recuperación de calles, avenidas, plazas y espacios de esparcimiento público en la ciudad de Valencia, a través de la Dirección de Obras Públicas de nuestra Alcaldía, en conjunto con nuestros 48 circuitos comunales y nuestras 48 salas de gobierno y nuestra agenda concreta de acción, estamos trabajando desplegados en la calle”.

«Un trabajo espectacular y maravilloso que hacen los hombres y mujeres de Obras Públicas en beneficio de todos los valencianos,» concluyó la alcaldesa, reafirmando el compromiso del equipo de gobierno municipal de trabajar articuladamente con el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava, enfatizó Castillo.

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