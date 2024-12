Compartir

La cantante venezolana Emily Galaviz aclaró a sus seguidores qué hace en Estados Unidos, donde está hace algunos días.

«Con el fin de aclarar, tantas criticas sobre esta gira en los EE.UU. Quienes me conocen saben que vengo trabajando con las garras, imparable, día y noche. Estas ojeras que tengo no son de gratis», inició la interprete del éxito Guayabo Zarandeao en un video que compartió en su cuenta de la red social Instagram.

«Todos los que están dentro del gremio folklórico saben que vengo trabajando desde chiquita y saben que es así. El que me conoce desde los 5 años sabe que yo nunca supe lo es recibir un apoyo de un artistas, de un productor, o de un fanático, yo nunca en mi vida recibí uno de esos apoyos. El talento no me lo dio nadie, me lo dio fue Dios», comentó Galaviz.

Sobre su paso por Estados Unidos, dijo lo siguiente: «Hoy en día estoy luchando por mis sueños, por mi, estoy luchando imparablemente para lograr lo que quiero lograr. Yo vine acá a los Estados Unidos fue por ustedes mismos, ustedes mismos que lo pidieron, ustedes mismos estaban diciendo que yo viniera a los Estados Unidos y aquí estoy».

«Ahora con toda esta polémica que está pasando con respecto a la gira déjenme decirles ¡Que no es mi problema! Porque yo vine a complacer el público venezolano que está acá en los Estados Unidos. Yo viene a traerles música, a alegrarles el rato. Yo no vine para estar pendiente de la vida de los demás. Yo vine a hacer mi trabajo. Soy un artista y me debo a ustedes», expresó la cantante.

Asimismo, la cantante señaló que la decisión de la productora hacer el evento con otros tres artistas y no ella sola, «es asunto de ellos, no mío».

