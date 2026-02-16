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Empezó Campaña Nacional de Vacunación Canina

By Danny Valdiviezo
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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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Empezó Campaña Nacional de Vacunación Canina, esto para garantizar el buen estado de salud de los animales. La presidenta de Misión Nevado a nivel nacional, Maigualida Vargas dio a conocer la campaña.

Esta inició en Caracas en el Parque Los Caobos y próximamente se irá extendiendo a nivel nacional. La misma será de manera gratuita y se hace para evitar patologías como parvovirus, moquillo además de leptopirosis.

Estas muchas veces son mortales para las mascotas, estas se suman a las vacunas que aplica la misión de mascotas en el país. Como lo son inmunización antirrábica además de desparasitación, entre otras.

Recordemos que ya la Misión Nevado a nivel nacional viene trabajando con las mascotas con corte de uñas, limpieza de oídos entre otras. Con atención veterinaria debida hecha por expertos profesionales.

Campaña Nacional de Vacunación Canina

En los últimos días en algunos estados del país se han reportado casos de parvovirus. Es por ello que se recomienda a las personas tomar medidas de precaución con las mascotas.

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SourceVenezolana de Televisión
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