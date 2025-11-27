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Empleada doméstica en Caracas hurtó importante cantidad de dinero y quedó detenida

By Redacción Carabobo
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Empleada doméstica en Caracas hurtó importante cantidad de dinero
Keyla Carolina Tovar San (47),

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Redacción Carabobo
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Una empleada doméstica en Caracas hurtó importante cantidad de dinero y quedó detenida por el CICPC. La información fue suministrada por el comisario general de la policía científica, Douglas Rico en sus redes sociales.

Es por ello que una comisión del CICPC atendió una denuncia y aprehendieron a una empleada doméstica identificada como Keyla Carolina Tovar San (47), en la avenida Simón Bolívar, Artigas, parroquia San Juan, municipio Libertador.

La captura se efectuó tras un exhaustivo trabajo de investigación, el cual determinó que Tovar, quien prestaba servicios como empleada doméstica en una residencia se aprovechó de la confianza otorgada por la víctima para sustraer una importante suma de dinero en efectivo.

Parte de lo que había comprado con el dinero. Foto: CICPC.

La cual se encontraba en una caja fuerte. Una serie de pesquisas, arrojaron que el dinero hurtado fue utilizado por la victimaria para realizar la adquisición de una motocicleta y diversos electrodomésticos.

Empleada doméstica en Caracas hurtó importante cantidad de dinero

Quedando el caso a la orden de la Fiscalía 51º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. El Cicpc colectó como evidencias una Bera BR 150 Runner, placas AJ8W20T, año 2025.

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Una llave, una nevera, un colchón, un horno, un televisor, una cocina y un closet armable, la cual obtuvo con el dinero sustraído. La detenida quedó a la orden del Ministerio Público de la capital del país.

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