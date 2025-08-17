Compartir

La alcaldesa Dina Castillo, recorrió este sábado los espacios de la Expo «Sabe a Venezuela», evento que celebra la producción y el talento de emprendedores a nivel nacional, oportunidad durante la cual compartió con los emprendedores y empresas del ramo del cacao, café y tabaco de Valencia presentes en esta gran cita de lo mejor de la producción nacional.

Durante esta grata visita, la Alcaldesa Dina Castillo, acompañada por alcaldesa de Naguanagua Elizabeth Niño, la alcaldesa de Los Guayos, Mervelis Moreno y la primera dama de Guacara, Corina de Castañeda, reforzó el apoyo a las políticas de impulso del nuevo modelo económico implementadas por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador Rafael Lacava para fomento de las exportaciones no petroleras en beneficio de los sectores productivos y del pueblo venezolano.

En este recorrido, la alcaldesa Castillo visitó todos los stands de la Expo Sabe a Venezuela, donde pudo conversar especialmente con los productores y emprendedores locales, quienes muestran la calidad y variedad de sus productos, «que todos los días sumando su granito de arena, en este caso su granito de café, su grano de cacao, para la economía del país, la creatividad y el reimpulso del mismo».

“Esto es lo que tenemos que hacer los venezolanos: hablar bien de nuestro país y de lo que hacemos bien, de nuestro cacao, del tabaco, el café, el chocolate, el ron, que son los mejores del Mundo. Me enorgullece mostrar lo que está sucediendo en el estado Carabobo, gracias a nuestro gobernador Rafael Lacava y al presidente Nicolás Maduro”, enfatizó.

Emprendedores de Valencia en la Expo Sabe a Venezuela

La alcaldesa también aprovechó la oportunidad para destacar la labor de los participantes en la actividad: “Felicito desde el fondo de mi corazón a nuestros emprendedores por continuar apostando por nuestro país”.

La presencia de la Alcaldesa, Dina Castillo en la Expo Sabe a Venezuela resaltó el compromiso que mantienen las autoridades en el país con el crecimiento económico, la producción y los emprendedores del estado Carabobo.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: