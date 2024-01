Compartir

New Stratus Energy Inc es el nombre de la empresa canadiense que espera reiniciar proyectos que a través del fondo GoldPillar International Fund SPC Ltd.

Las inversiones necesarias para la reactivación de los campos Adas, Lido, Limón, Leona, Oficina Norte y Oficina Central, todos ubicados en los estados Anzoátegui y Monagas, cuyos derechos de explotación tienen como titulares en un 40% a GoldPillar y en 60% Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

7.600 barriles de crudo por día

New Stratus proporcionará a Vencupet una línea de crédito renovable de seis meses ($65,8 millones) a través de GoldPillar para una importante inversión de capital para completar el programa de reinicio de hasta 246 pozos.

La primera parte del plan incluye la reactivación de 90 pozos en la Faja del Orinoco, que producen 7.600 barriles de crudo por día.

“El plazo inicial para la transferencia de los derechos de extracción de petróleo de Vencupet a los campos es de 25 años y finaliza en diciembre de 2035.

Según el acuerdo existente con PDVSA, Vencupet solicitará extender los derechos mencionados por otros 15 años, es decir hasta 2050.

Una filial de GoldPillar será el contratista exclusivo para las operaciones de campo e implementará un plan de reinicio para reanudar la producción”, dijo la petrolera canadiense en un comunicado.

Vencupet es una empresa mixta constituida en 2010 procedente de Cuba y Venezuela. En 2016, la cubana Cupet se deshizo de sus acciones, pasando a ser 100% propiedad venezolana.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: CEPAL: Economía venezolana creció un 4,5% en 2023