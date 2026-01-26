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Un hotel lunar ya comenzó a vender cupos para sus huéspedes en la Tierra. En 2032 dijo la empresa va a abrir el hotel para clientes que han pagado diez millones de dólares por habitación, reservando con un millón de dólares.

El proyecto es impulsado por la empresa GRU Space la cual tiene ya 21 años en el mercado tecnológico. Skylar Chan fundó dicha empresa y dijo que el costo mínimo por habitación es por ahora de diez millones.

Hasta ahora el hotel ya tiene una lista de personas que se anotaron y están realizando pagos de 250 mil dólares. Todo va a depender de las habitaciones que el cliente pueda seleccionar para su estadía.

Empresa de California vende cupos para hotel lunar

GRU quien impulsa el proyecto dijo que mediante funciones robóticas se cumplirá con el proceso de fabricación de bloques en el suelo lunar. Dichas estructuras mostrarán la superficie de la luna.

Dijo que en 2029 tienen planteado el envío de los sistemas de robots y en corto tiempo el hotel estará listo, afirmaron con seguridad. Indicó que se están ejecutando permisos correspondientes al proceso de construcción de dicho hotel.

“Vivimos en un punto de inflexión en el que realmente podemos convertirnos en una especie interplanetaria antes de morir”, dijo Chan. El joven empresario dijo que desde hay es un proyecto exitoso.

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