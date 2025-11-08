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El gobernador y jefe político del PSUV en Carabobo Rafael Lacava junto al Poder Popular bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro anunció que más de 24 mil asambleas se realizarán en la entidad, para la creación de los Comités Bolivarianos de Base Integral, encuentros que se llevarán a cabo desde este sábado 8 de noviembre.

En compañía del rector para el Comité de Base Integral en Carabobo Mervin Maldonado, durante la reunión preparatoria realizada en el Gimnasio cubierto Teodoro Gubaira en el municipio Valencia, el mandatario regional expresó que cumpliendo instrucciones del Presidente de la República y lo acordado en el Congreso del partido a partir de este fin de semana se realizarán 24 mil 189 asambleas, una en cada calle y las mismas contarán con la participación de las 749 Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) así como de las 2 mil 369 comunidades de la región.

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«Con nuestro hermano Mervin Maldonado, aquí en Carabobo con esta asamblea preparatoria para lo que van a ser todas las asambleas con todos los jefes de comunidad en cada calle, 24 mil calles en Carabobo, imagínense ustedes en menos de 24 horas este partido lo que ha sido capaz de organizar de manera inmediata, un momento crucial para la Patria, donde nosotros estamos demostrando organización, patriotismo, activación y le estamos demostrando al mundo que estamos organizados, apoyando a nuestro Presidente defendiendo a nuestra soberanía, defendiendo a Venezuela», expresó.

Comentó Rafael Lacava como jefe político que en esta asamblea se ha evidenciado el compromiso de las comunidades con la Patria, su soberanía y su independencia, siempre cumpliendo lineamientos del presidente Nicolás Maduro Moros.

«Por eso es que nosotros los venezolanos patriotas estamos desplegados en todo el país y aquí en Carabobo, para que mañana se hagan 24 mil asambleas y podamos sacar de ahí los líderes por calle de todo nuestro estado y todo nuestro país así que a la carga y aquí nadie se rinde «, añadió.

Durante su intervención, el rector para el Comité de Base Integral en Carabobo Mervin Maldonado, señaló estar conforme por la manera en que se organizaron y se efectuaron las asambleas preparatorias de cara a la conformación de Comités Bolivarianos de Base Integral.

«Tal como lo ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro, el secretario General Diosdado Cabello, en esta hermosa asamblea con los 2 mil 369 jefes y jefas de comunidad , que son pieza fundamental para que mañana, el próximo domingo también y la semana de arriba, fin de semana, podamos desarrollar esas 24 mil 189 asambleas, cada una por calle para conformar los Comités Bolivarianos de Base Integral que van a permitir como lo aprobó en la plenaria extraordinaria del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y IV de su juventud que fuéramos una nueva estructura», agregó.

Con estas asambleas, se fortalecerán las bases del Poder Popular para la organización y ejecución de proyectos direccionados a beneficiar al pueblo, desde el compromiso a la Patria y su soberanía.

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