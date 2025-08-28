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El regalo de cumpleaños a Lacava puedes llevárselo a los centros de recolección, el mandatario regional solicitó ropa usada para su cumpleaños. El gobernador dijo que el 3 de septiembre arribará a 57 años.

Es por ello que como cada año solicita un regalo a las personas, ya lo había hecho con las pinturas como con las medicinas y ahora es la ropa usada. Dijo que desde camisas, pantalones, faldas, ropa interior, medias y hasta pañuelos son indispensables.

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El regalo de cumpleaños a Lacava

Se espera que luego del 3 de septiembre el mandatario de a conocer el proyecto que tiene con la ropa usada. En los municipios están ya los centros de recolección para que lleves el regalo al gobernador carabobeño.

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