La ensalada de gallina es un plato famoso en la mesa del venezolano en diciembre. Aquí te vamos a enseñar cómo preparar este delicioso plato que junto a las hallacas, pernil y pan de jamón forman la mesa navideña de todos los venezolanos.
Para preparar una ensalada de gallina vamos a necesitar:
1 gallina grande.
2 1/2 kilos de papas
800 gr de zanahorias
1 lata de guisantes verdes
c/n mayonesa
c/n mostaza.
1 manzana roja.
2 hojas de laurel.
C/n miel
C/n sal
Preparación:
Comenzamos limpiando la gallina, la sancochamos por espacio de media hora, en agua con las hojas de laurel y sal, cuando esté cocida escurrimos y dejamos enfriar y reservamos el líquido de cocción.
Cuando la gallina esté fría se desmecha finamente y reservamos. Seguimos pelando y cortando en cubos de un centímetro las zanahorias y las papas.
Sancochamos la zanahoria en el líquido de cocción de la gallina, la escurrimos y reservamos, seguido sancochamos las papas en el líquido de cocción de la gallina y cuando esté blandita escurrimos y reservamos.
En un bol vamos a preparar el aderezo mezclando mayonesa, mostaza y miel.
Luego en un bol grande colocamos las papas, las zanahorias, la gallina, el aderezo, los guisantes y la manzana cortada en cubitos muy pequeñitos, rectificamos la sal y mezclamos, llevamos a la nevera y servimos fría.
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