Compartir

La ensalada de gallina es un plato famoso en la mesa del venezolano en diciembre. Aquí te vamos a enseñar cómo preparar este delicioso plato que junto a las hallacas, pernil y pan de jamón forman la mesa navideña de todos los venezolanos.

Para preparar una ensalada de gallina vamos a necesitar:

1 gallina grande.

2 1/2 kilos de papas

800 gr de zanahorias

1 lata de guisantes verdes

c/n mayonesa

c/n mostaza.

1 manzana roja.

2 hojas de laurel.

C/n miel

C/n sal

Preparación:

Comenzamos limpiando la gallina, la sancochamos por espacio de media hora, en agua con las hojas de laurel y sal, cuando esté cocida escurrimos y dejamos enfriar y reservamos el líquido de cocción.

Cuando la gallina esté fría se desmecha finamente y reservamos. Seguimos pelando y cortando en cubos de un centímetro las zanahorias y las papas.

Sancochamos la zanahoria en el líquido de cocción de la gallina, la escurrimos y reservamos, seguido sancochamos las papas en el líquido de cocción de la gallina y cuando esté blandita escurrimos y reservamos.

En un bol vamos a preparar el aderezo mezclando mayonesa, mostaza y miel.

Luego en un bol grande colocamos las papas, las zanahorias, la gallina, el aderezo, los guisantes y la manzana cortada en cubitos muy pequeñitos, rectificamos la sal y mezclamos, llevamos a la nevera y servimos fría.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas