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Por Jaime Macías

Las grandes ligas anunciaron que el famoso cuadrito que colocaban entre el bateador y el receptor, el cual lo identificaban como la zona de strike, que los árbitros deberían tener en cuenta para cantar las bolas y strikes, ya no va más, aunque ellos no la podían ver.

Esta medida tiene sus cosas positivas, por un lado, acabará con aquellos “expertos” en criticar a los árbitros por equivocarse, basando su argumento en si la pelota caía dentro o fuera del cuadrito, pero sin tener mayor conocimiento de lo que es un lanzamiento.

Por ejemplo, hay lanzamientos, que pasan por todo el centro del cuadrito paralelo al bateador, pero enseguida se hunden o caen, algo que algunos llaman pitcheo submarino. Es obvio que en esa caída a veces salen del cuadrito, pero el árbitro canta strike, porque paso por la zona de batear del pelotero, que es lo que vale, pero el “experto”, a veces lo ignora.

Otra es que muchos olvidan que ese cuadrito, usted lo ve en la TV, pero ni el pitcher, bateador, cátcher y tampoco el árbitro lo pueden ver, porque eso es solo una imagen televisiva. Ellos basan sus decisiones y reclamos en la percepción que tiene cada uno de la zona de strike particular para cada pelotero.

Porque ese es otro caso, las zonas de strike no son fijas, cada bateador tiene la suya de acuerdo a la definición de esta, la cual comprende la parte media entre los hombros y la cintura, hasta las rodillas, con una anchura aproximada de 45 centímetros (ver foto). Así que imaginen esta zona para alguien como el gigantón de los Yanquis, Aaron Judge y la del pequeño gigante venezolano, José Altuve. Imposible que sean iguales.

Ahora los reclamos podrán ser revisados, pero como las jugadas. Los árbitros revisarán el lanzamiento y juzgaran sí es válido o no, pero tomando en cuenta todos los argumentos y no únicamente el cuadrito. Así que a veces también tendremos que esperar para celebrar un ponche o un boleto. Lo que sí es seguro que seguirán criticando las zonas de los árbitros, según la preferencia del fanático. Ahí se los dejo!

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