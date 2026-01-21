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Las citas de renovación en el Saime se pueden solicitar cada seis meses, dijo el Servicio Administrativo de Identificación; Migración y Extranjería en sus redes sociales.

En caso de hurto como de extravío además de robo, la persona debe presentar la denuncia correspondiente ante el CICPC. Ya que este es el requisito indispensable para poder realizar el trámite en las oficinas.

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De igual modo, dijo el servicio que aquellas personas que tramitaron cita para renovar su cédula de identidad tienen un plazo de seis meses para poder retirarla. Esto en la oficina del Saime donde realizaron la gestión.

Citas de renovación en el Saime, ¿hasta cuando son las jornadas de renovación?

Las jornadas de renovación del Saime que empezaron ayer 20 de enero de 2026 van a culminar el próximo 23 de enero. Hay que recordar que esta sesión de cada cédula de identidad sin cita es para mayores de 18 años.

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