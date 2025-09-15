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Los lugares o pueblos con nombres más peculiares en Venezuela, entraron hoy en la tendencia mundial. Hay varios en el mundo, sobre todo en nuestro continente americano, tanto en América del Norte como en nuestra América del Sur.

Varios de estos aparecieron hoy desde tempranas horas de la mañana, uno de los más sonados es “Sal si Puedes”, el cual lo hay en varias zonas del mundo. Incluyendo el que está ubicado en Puerto Cabello, estado Carabobo.

En nuestro continente hay miles de pueblos con nombres extraños, peculiares y hasta difíciles de pronunciar. Hay algunos que se han conocido más precisamente por el nombre. Y que los turistas han llegado hasta esos lugares solo por conocerlos.

El listado es largo, solo nos limitamos a publicar algunos para también entrar en tendencia a esta hora de la tarde.

Pueblos con nombres más peculiares en Venezuela

Fruta de Burra: Un lugar cerca de Guachar, en el estado Guárico.

El Rastro, estado Guárico

Calabozo, población en el estado Guárico.

Sal Si Puedes: Ubicado en Puerto Cabello, estado Carabobo.

Pimpinela: Un pueblo del estado Portuguesa.

Mesa de Cavaca: Otro lugar en el estado Portuguesa.

Madre Vieja: Se encuentra en el municipio Guanarito, estado Portuguesa.

Macurichico: Un sitio en el estado Lara.

Capanaparo: Un pueblo del estado Apure.

Tunapuy y Cocollar: Pueblos ubicados en el estado Sucre.

Hueco Oscuro: Un barrio del estado Sucre.

Campo Ajuro: Otro barrio cercano a Hueco Oscuro en el estado Sucre.

Mamo Abajo y Mamo Arriba: Lugares en el estado La Guaira.

Jusepín, en el estado Monagas.

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